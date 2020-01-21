يسرا ومصطفى شعبان أبرز ضيوف ندوات معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 51

أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسين عن تفاصيل فعاليات الفن والسينما حيث تحتوي الفعاليات علي ٣٦ فيلما فائزا بمعظم المهرجانات الدولية يعقبها ندوات لصناع تلك الأفلام تحت إدارة مجموعة من النقاد الفنيين .





ويشارك النجم مصطفي شعبان في ندوات يوم الخميس ٢٣ يناير ويديرها الناقد الفني جمال عبد الناصر والتي ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة السينما داخل المعرض وفي يوم الجمعه ٢٤ يناير يشارك النجم محمد فراج في ندوة تديرها الناقدة أروي تاج الدين في تمام الخامسة مساء ويشارك السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال في ندوات يوم السبت الموافق ٢٥ يناير حول جزئين فيلم الكنز وذلك بعد عرض الفيلمين بقاعة السينما وذلك تحت إدارة أندرو محسن .





وفي يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير تشارك النجمة انجي المقدم في ندوة حول الأفلام المشاركة هذا الْيَوْمَ تحت إدارة الناقد السينمائي رامي عبد الرازق وذلك بعد العروض السينمائية علي مدار الْيَوْمَ في تمام الساعه الخامسة مساء ، ، وفِي يوم الاثنين الموافق ٢٧ يناير تشارك الفنانة يسرا في ندوة حول الأفلام المعروضة علي هامش فعاليات هذا الْيَوْمَ تديرها الكاتبة والناقدة علا الشافعي ، فضلا عن تنظيم مجموعة من العروض والفعاليات الفنية والسينمائية بمشاركة النجوم يسرا ولبلبة وكبار النجوم باقي ايّام المعرض وحتي يوم الثالث من فبراير .