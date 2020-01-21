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منوعات

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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هدير علاء

كشفت كاميرات مراقبة منزلية عن قيام عاملة رعاية صحية بسرقة مقتنيات سيدة مسنة في الثانية والثمانين من عمرها، بعد أن استعان بها نجل هذه السيدة من أجل رعاية والدته التي تعاني من الخرف ومن مشاكل في التنفس.


وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عاملة الرعاية "كارولين باستابل"، البالغة من العمر 42 عامًا، أقدمت على سرقة مجوهرات السيدة المسنة "شيلا وايد"، والتي كان من المفترض أن تتولى رعايتها، كما سرقت مبالغ مالية وعطور من منزلها في مدينة "دونكاستر" بمقاطعة "ساوث يوركشاير" في إنجلترا.

الجدير بالذكر أن قيمة المقتنيات التي سرقتها "باستابل" تُقدر بحوالي 8 آلاف جنيه إسترليني.

واكتشف نجل السيدة العجوز عملية السرقة بعد أن قام بتركيب كاميرات مراقبة سرية في المنزل لمراقبة تصرفات ممرضة والدته على مدار أسبوعين بعد أن شك في أمرها.

وبالفعل رصدت كاميرات المراقبة قيام "باستابل" بسرقة النقود من محفظة "وايد"، فضلًا عن سرقتها زجاجات عطور ومجوهرات وغيرها من المقتنيات، مستغلة تدهور الحالة الصحية لهذه السيدة.

ونقلت "ديلي ميل" عن نجل "وايد" قوله إنه بدأ يلاحظ اختفاء مبالغ نقدية كان قد قام بإعطائها لوالدته، كما لاحظ اختفاء بعض الأغراض من المنزل، ولذلك قرر تركيب كاميرات مراقبة في أنحاء المنزل، واكتشف من خلال مراجعة تسجيلات الكاميرات استيلاء عاملة الرعاية على نقود ومجوهرات والدته أثناء نومها.

وألقت الشرطة القبض عليها على خلفية هذه الواقعة، وعثر الضباط بعد تفتيش منزلها على المقتنيات المسروقة الخاصة بالضحية.

ومثلت "باستابل" أمام المحكمة في أعقاب ذلك، حيث اعترفت بأنها مذنبة في تهمتي الإهمال المتعمد والسرقة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من المقرر أن يصدر حكم ضدها في شهر فبراير المقبل.

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها
ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها
ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها
ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها
ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها
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