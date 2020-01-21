بعد إصابة يسرا به.. 5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم

كشفت الفنانة يسرا عن حقيقة تعرضها للإصابة بمرض سرطان الدم، مؤكدة أنها مرت بأصعب لحظات حياتها، التي عاشتها خاصة فى فترة توهجها وتألقها الفني، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن سرطان الدم، أو ما يعرف طبيا بمرض اللوكيميا.





ويعد سرطان الدم أو اللوكيميا هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلكَ نخاع العظم والجهاز اللمفي، ويوجد العديد من أنواع سرطان الدم، حيث أن بعض أشكال سرطان الدم شيوعا تظهر عند الأطفال، والأنواع الأخرى غالبا ما تصيب الكبار.





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يتضمن سرطان الدم زيادة عدد كرات الدم البيضاء، حيث إن كريات الدم البيضاء لديكَ هي محارب فعال للعدوى، ولكن عندما تكون موجودة بنسبتها الطبيعية، وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياج جسمكَ، وفقا لما ذكر في صحيفة "مايو كلينك" الطبية.





علاج اللوكيميا:





ويعتمد علاج سرطان الدم (اللوكيميا) على العديد من العوامل، حيث يحدد طبيبك خيارات علاج سرطان الدم استنادًا إلى عمرك وصحتك العامة، ونوع سرطان الدم لديك، وما إذا كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي.





وتشمل العلاجات الشائعة المستخدمة لمكافحة سرطان الدم ما يلي:





1- العلاج الكيميائي:

ويعد العلاج الكيميائي من الأشكال الرئيسية لعلاج سرطان الدم،حيث يَستخدم علاج المواد الكيميائية لقتل خلايا سرطان الدم.





2- العلاج الحيوي:

ويعمل العلاج البيولوجي باستخدام العلاجات التي تساعد الجهاز المناعي على التعرف على خلايا ابيضاض الدم ومهاجمتها.





3- العلاج الاستهدافي:

ويستخدم العلاج المستهدف العقاقير التي تهاجم نقاط ضعف معينة داخل خلايا السرطان، و على سبيل المثال، يعمل عقار ايماتينيب (جلفاك) على منع البروتين للوصول إلى خلايا سرطان الدم النقوي المزمن، ويمكن أن يساعد ذلك في مقاومة المرض.





4- العلاج الإشعاعي:

ويستخدم العلاج الإشعاعي الأشعه السينية، أو غيرها من الأشعة عالية الطاقة لقتل خلايا سرطان الدم ووقف نموها، وأثناء العلاج الإشعاعي تستلقي على طاولة بينما تَتحرك آلة من حولك، وتسلط الإشعاع على نقاط محددة في جسمك، ويعتمد العلاج بالإشعاع على منطقة واحدة محددة، أو على الجسم كله، ويمكن استخدام العلاج الإشعاعي استعدادًا لزراعة الخلايا الجذعية.





5- زراعة الخلايا الجذعية:

وتعد زراعة الخلايا الجذعية هو إجراء يعتمد على استبدال نخاع العظم للمريض بنخاع عظم سليم، ويجب تلقى جرعات عالية من العلاج الكيميائي أو الإشعاعي لتدمير نخاع العظم المريض قبل زراعة الخلايا الجذعية.



