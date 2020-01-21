AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إصابة يسرا به.. 5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:15 م
إصابة يسرا بسرطان
إصابة يسرا بسرطان الدم
Advertisements
آية التيجي
كشفت الفنانة يسرا عن حقيقة تعرضها للإصابة بمرض سرطان الدم، مؤكدة أنها مرت بأصعب لحظات حياتها، التي عاشتها خاصة فى فترة توهجها وتألقها الفني، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن سرطان الدم، أو ما يعرف طبيا بمرض اللوكيميا.

ويعد سرطان الدم أو اللوكيميا هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلكَ نخاع العظم والجهاز اللمفي، ويوجد العديد من أنواع سرطان الدم، حيث أن بعض أشكال سرطان الدم شيوعا تظهر عند الأطفال، والأنواع الأخرى غالبا ما تصيب الكبار.

إقرأ ايضا:
يتضمن سرطان الدم زيادة عدد كرات الدم البيضاء، حيث إن كريات الدم البيضاء لديكَ هي محارب فعال للعدوى، ولكن عندما تكون موجودة بنسبتها الطبيعية، وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياج جسمكَ، وفقا لما ذكر في صحيفة "مايو كلينك" الطبية.

علاج اللوكيميا:

ويعتمد علاج سرطان الدم (اللوكيميا) على العديد من العوامل، حيث يحدد طبيبك خيارات علاج سرطان الدم استنادًا إلى عمرك وصحتك العامة، ونوع سرطان الدم لديك، وما إذا كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي.

وتشمل العلاجات الشائعة المستخدمة لمكافحة سرطان الدم ما يلي:

1- العلاج الكيميائي:
ويعد العلاج الكيميائي من الأشكال الرئيسية لعلاج سرطان الدم،حيث يَستخدم علاج المواد الكيميائية لقتل خلايا سرطان الدم.

2- العلاج الحيوي:
ويعمل العلاج البيولوجي باستخدام العلاجات التي تساعد الجهاز المناعي على التعرف على خلايا ابيضاض الدم ومهاجمتها.

3- العلاج الاستهدافي:
ويستخدم العلاج المستهدف العقاقير التي تهاجم نقاط ضعف معينة داخل خلايا السرطان، وعلى سبيل المثال، يعمل عقار ايماتينيب (جلفاك) على منع البروتين للوصول إلى خلايا سرطان الدم النقوي المزمن، ويمكن أن يساعد ذلك في مقاومة المرض.

4- العلاج الإشعاعي:
ويستخدم العلاج الإشعاعي الأشعه السينية، أو غيرها من الأشعة عالية الطاقة لقتل خلايا سرطان الدم ووقف نموها، وأثناء العلاج الإشعاعي تستلقي على طاولة بينما تَتحرك آلة من حولك، وتسلط الإشعاع على نقاط محددة في جسمك، ويعتمد العلاج بالإشعاع على منطقة واحدة محددة، أو على الجسم كله، ويمكن استخدام العلاج الإشعاعي استعدادًا لزراعة الخلايا الجذعية.

5- زراعة الخلايا الجذعية:
وتعد زراعة الخلايا الجذعية هو إجراء يعتمد على استبدال نخاع العظم للمريض بنخاع عظم سليم، ويجب تلقى جرعات عالية من العلاج الكيميائي أو الإشعاعي لتدمير نخاع العظم المريض قبل زراعة الخلايا الجذعية.

ويتم تلقي الخلايا الجذعية من متبرع، أو في بعض الحالات قد تكون قادرًا على استخدام خلايا الجذعية الخاصة بنفس الشخص، وتشبه زراعة الخلايا الجذعية إلى حد بعيد عملية زرع نخاع العظم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحثون أمريكيون يتوصلون إلى طريقة لتطوير لقاح لمكافحة السرطان

باحثون يحددون البروتين المتحكم في التجدد الذاتي للخلايا الجذعية في الدم

اعراض الإصابة بسرطان الدم .. احذر ظهور البقع الحمراء على البشرة

أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. 8 علامات تؤكد سرطان الرئة والأطعمة المالحة تصيب المعدة

بعد اعتراف يسرا بهذا المرض.. 9 أعراض خطيرة تنذر بإصابتك بـ اللوكيميا

عوامل وراثية وبيئية.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ اللوكيميا

ترشيحاتنا

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

كاميرات مباراة كرة قدم تفضح خيانة زوج لزوجته.. شاهد ماذا حدث

خالد النبوى يتعرض لأزمة صحية.. تفاصيل

تخلى خطيبها عنها بسبب «السوشيال ميديا».. كريم صور زلابيا «زي المشاهير»: حاولنا نفرحها

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

الخائن ظهر يا رجالة.. نشأت الديهي مهاجما البرادعي: الله يكسفك ويخيبك ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة