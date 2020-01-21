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أخبار البلد

للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:07 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

تفقد وزيرا الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم ، والقوي العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء، ورش مركز تدريب مهني حوش عيسي التابع لمديرية القوى العاملة بالبحيرة، ذلك في إطار إطلاق، المحطة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب حتي يتم التعامل مع الظاهرة من كافة الجوانب.


وذلك بحضور المحافظ اللواء هشام آمنة، ولوران دي بوك مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، والسيد الخطيب مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة ،واعضاء مجلس النواب عن المحافظة .


وأشار الوزير إلي أن المركز يضم 6 ورش للتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز الآلي ، والتبريد والتكييف ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، فضلا عن ورشتان تحت التجهيز ، الأولي للطاقة الشمسية ، والثانية معمل للغات ، بالإضافة إلي ورشة الحاسب الآلي التي قامت منظمة الهجرة الدولية بتجهيزها علي مستوى عال لتستقبل الشباب للتأهيل والتدريب والإعداد ليكون قادرا علي العمل بمصر والخارج للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال الوزير: "إن الوزارة تقوم من خلال مراكز بتوظيف جهودها وإمكاناتها لخلق فرص عمل بعد تقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات ، للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن".


وتابع سعفان أن التدريب من أجل التشغيل سوف يسهم فى تقليل نسبة البطالة التى وصلت إلى 7.8%  من إجمالى قـوة العمـل خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر" لعام 2019.

للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
للحد من الهجرة.. مكرم وسعفان يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. صور
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