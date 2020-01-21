محاربة عمالة الأطفال.. برلماني يكشف فوائد قانون القطاع الخاص

قال عبدالرازق زنط عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن مناقشة قانون الحد الأدنى للأجور في قمة اهتمامات المجلس المعني بطرح ومعالجة قضايا المجتمع المصري التي فرضتها الظروف الاقتصادية المحيطة وبناء على مطالبة المواطنين برفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث تعد مؤسسات القطاع الخاص ضلعا هاما من أضلاع الهيكل الاقتصادي للدولة.





‎وأوضح "زنط"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة حريصة علي وضع ضوابط للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن تلك التشريعات الخاصة بقانون العمل الخاص تتضمن حقوق العامل في المؤسسة والمسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص للعامل والمجتمع، حيث جاء ذلك من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمطالبة بمنح العمال كافة حقوقهم مما يضمن لهم تأمين مستوى معيشي كريم نظرا لأن العمال هم أساس الحركة الاقتصادية خاصة فئة الشباب الذين بمثابة ثروة مصر الحقيقية.





وأشار النائب إلى أن، لجنة القوى العاملة تناقش أيضا قانون العمل الموحد إحدى قوانين القطاع الخاص المطروحة على البرلمان، حيث تضمن في بنوده التركيز علي عمالة الأجانب وآليات تشغيل المرأة إضافة الي محاربة عمالة الأطفال تحت سن 18 سنة وذلك من خلال وضع معايير ضابطة مثل تخصيص وقت الإجازة الصيفية فقط للعمل مما يساهم في محاربة ظاهرة التسرب التعليمي.





‎واضاف ان المجلس يقدم مساعي ملحوظة في محاولة ضبط وتنظيم عمل القطاع الخاص كملف هام يحمل العديد من الثغرات في ثناياه؛ وأن مصلحة المواطن هي الهدف الأعلى من قبل البرلمان باعتباره صوت الشعب.





يأتى ذلك بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور استكمال مناقشته خلال الشهر المقبل؛ للتوصل لاتفاق مبدئي للحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2000 جنيه أسوة بالموظفين بالحكومة. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات له، إن المجلس الذي تترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد؛ من المتوقع أن يكون هناك مقترحات لوضع حد أدني للأجر بالساعة و كذلك وضع العمالة الموسمية و أساس تحديد الأجر علي أساس النشاط.

أوضح " خيرت" أنه سيتم مناقشة ذلك مع أعضاء المجلس سواء من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة واتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص.

واقترح عدد من نواب البرلمان ضرورة أن يتم حسم الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص بما يتوافق مع نفس الحد بالقطاع الحكومي، مع وضع آليات لضبط الأسعار ومراعاة معدلات التضخم.





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