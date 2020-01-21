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فن

بشرى سارة لعملاء شبكة نتفليكس في مصر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:38 م
نتفليكس
نتفليكس
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محمد نبيـل

أعلنت Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن توفير خاصية الدفع بالجنية المصري لأعضائها في جمهورية مصر العربية ابتداءً من 21 يناير 2020 عند الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

وسيكون بإمكان الأعضاء الجدد والحاليين الدفع بالجنية المصري ابتداءً من فترة الاشتراك أو تجديد الاشتراك، وذلك بدلا من الدفع بالدولار الأمريكى كما كان يحدث فى السابق.

 

ويمثل التعديل تغييرًا في العملة فقط، مع بقاء أسعار الباقات الثلاث كما كانت سابقًا بسعر الدولار.

●  الخطة الأساسية: 120 جنيه مصري

● الخطة القياسية: 165 جنيه مصري

● الخطة المميزة: 200 جنيه مصري

 

ويمثل هذا التغيير في الدفع بالجنية المصري  أحدث جهود Netflix لإضفاء الطابع المحلي على عروضها في السوق المصرية، ويأتي قُبيل إطلاق عملين مصريين من إنتاجات Netflix الأصلية، وهما "ما وراء الطبيعة" و"أبلة فاهيتا"، والمقرر إطلاقهما على الشبكة عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

 

وبهذه الخطوة، تنضم مصر إلى أسواق أخرى في المنطقة توفر لأعضائها إمكانية الدفع  بالعملة المحلية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (الدرهم) والمملكة العربية السعودية (ريال سعودي).

وسيتم إبلاغ أعضاء الشبكة في مصر حول التغيير في العملة من خلال رسائل البريد الإلكتروني، وسيكون باستطاعتهم استعراض خيارات الخطة وتفاصيل الحساب.


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