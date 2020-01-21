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أخبار العالم

سجينة أسترالية تفضح إيران: الحرس الثوري عرض عليَ العمل كجاسوسة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
فضحت أكاديمية أسترالية بريطانية محاولة المخابرات الإيرانية تجنيدها كجاسوسة لصالح طهران.

جاء ذلك في رسائل لها هربت من السجن ونشرتها صحفيتا "جارديان" و"تايمز" البريطانيتين.

وتقضي الأسترالية البريطانية كايلي مور جيلبرت عقوبة بالسجن مدّتها عشر سنوات بتهمة التجسس في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وقال جيلبرت في رسائلها إن الشهور العشرة الاولى التي قضتها في جناح معزول تابع للحرس الثوري الإيراني كانت مضرة بشكل خطير بصحتها النفسية.

وأضافت أنها لا تزال ممنوعة من الاتصالات والزيارات وتخشى من تدهور حالتها النفسية أكثر في حال ظلت في جناح الاعتقال المشدد.

وأضافت في رسالتها: "الرجاء أن تقبلوا رسالتي هذه كرفض رسمي وحاسم لعرضكم على العمل مع الفرع الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني..لست جاسوسة. لم أكن يومًا جاسوسة ولست مهتمة بالعمل مع منظمة تجسس في أي بلد عندما أغادر إيران أريد أن أكون حرّة وأن أعيش حياة حرّة، لا تحت الابتزاز والتهديدات".

وتعمل كايلي مور جيلبرت محاضرة  في مجال الدراسات الإسلامية في جامعة ميلبورن إلى أنه تم عرض قرارين مختلفين كرد على استئنافها، أحدهما لحكم مدته 13 شهرًا والآخر لعشر سنوات.

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