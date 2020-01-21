بورسعيد خالية من العشوائيات.. الباسلة في أبهى صورها.. تفاصيل

وجهت الحكومة المصرية اهتماماتها خلال السنوات الأخيرة للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية وبدأت حملتها من أرضمحافظة بورسعيد بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت بورسعيد بكافة ربوع احيائها عمليات تطوير موسعة للقضاء على البؤر العشوائية السكنية والاسواق التجارية و التى كانت تشكل خطورة داهمة على أهالي وزوار المدينة الباسلة.

ودخلت الأعمال على مدار 10 أعوام لتحقيق إنجاز لم يتحقق على مدار 50 عام مضت فى ملف العشوائيات بتكلفة مالية 2 مليار جنيه وتعاون دولى مشترك.

فقد تم إزالة أكبر بؤرة عشوائية سكنية فى المحافظة و المعروفة بأسم زرزارة وتم بناء مشروع الأمل السكنى بها بتكلفة مالية بلغت 170904559 جنيه مصرى.

وتبع ازالة منطقة زرزارة القضاء على بؤرة منطقة اللبانة العشوائية وبناء مساكن اللبانة بديل لها بتكلفة مالية 104452761 جنيه.





وانتهت الحكومة خلال السنوات الماضية من القضاء على بؤرة القابوطى اقدم البؤر فى المحافظة وحل بديل منها عمارات القابوطى الجديد بتكلفة إجمالية بلغت 55036145 جنيه.





وتأتى ثانى أكبر البؤر العشوائية و المعروفة بعزبة أبو عوف وحل بديل لها 40 عمارة سكنية بتكلفة 119555000 جنيه.

ثم جاءت المرحلة الثانية من بؤرة زرزارة العشوائية ببناء 26 عمارة سكنية بتكلفة 105053889 جنيه.





ومع افتتاح كوبرى النصر العائم اول كبارى القناة العائمة للربط بينم ضفتى قناة السويس لنقل السيارات والمدنيين جاء توجيه الرئيس بازالة بؤرة هاجوج العشوائية و حل بديل لها منطقة النورس الجديدة لإنشاء 880 وحدة سكنية بتكلفة بلغت 295 مليون جنيه.

هذا وقد تم إنشاء المرحلة الثانية من عزبة أبوعوف لإنشاء 352 منزل ملحق بهم حضائر بتكلفة 198222669 جنيه.

وشملت مناطق تطوير العشوائيات القضاء على بؤر الاسواق العشوائية و التى كان اولها سوق الموبيليا ونقله الى منطقة الاسراء بتكلفة 17922981 جنيه.

ونجحت المحافظة فى القضاء على أخطر البؤر العشوائية للمحلات و المعروفة بأسم القنال الداخلى وحل بديل له 108 محل و 12 مخزن نقلوا الى منطقة الشادوف بتكلفة 45610923 جنيه.

لتعلن محافظة بورسعيد من خلال جهود الدولة المصرية والتعاون المشترك اول محافظات مصر الخالية من العشوائيات.