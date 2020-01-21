مجلس الدولة يرفض أحقية موظفة فى بدل التفرغ

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري ، برفض دعوى أحقية موظفة في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .





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واستكملت المحكمة إنه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما جاء ببيان مفردات مرتب المدعية المقدم منها –أن الجهة الإدارية المدعى عليها تقوم بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين إلي المدعية بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها ، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت في شأنها صحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة منهارة الأساس مفتقدة لسندها القانوني جديرة بالرفض.