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حوادث

مجلس الدولة يرفض أحقية موظفة فى بدل التفرغ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:53 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري ، برفض دعوى أحقية موظفة في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .



واستكملت المحكمة  إنه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما جاء ببيان مفردات مرتب المدعية المقدم منها –أن الجهة الإدارية المدعى عليها تقوم بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين إلي المدعية بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها ، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت في شأنها صحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة منهارة الأساس مفتقدة لسندها القانوني جديرة بالرفض.

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