محافظ الإسكندرية يناقش مع إدارة الفرانكوفوني تفاصيل الدورة الأولى

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وفدا من إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية والذي ضم رئيس المهرجان الفنان سمير صبرى ، ومدير المهرجان الكاتب الصحفى قدرى الحجار والمدير التنفيذي للمهرجان الكاتب الصحفى محمد قناوى وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الاولى للمهرجان التي تعقد خلال الفترة من ١٢ حتى ١٧ يونيو المقبل.





واستعرض الفنان سمير صبرى- رئيس المهرجان - مع محافظ الإسكندرية ، خطة عمل الدورة الأولى وعدد الدول المشاركة والفعاليات المختلفة التي ستقام خلال المهرجان.



وفي بداية اللقاء وافق اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، علي رعايته للمهرجان وتقديم الدعم الكامل للدورة الأولى، وقال: محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة الأولى من المهرجان بما يمثله من بعث رسائل إيجابية عن المحافظة وبما يليق بمكانة عروس البحر المتوسط كمدينة سياحية عالمية، ولدور المهرجان في دعم العلاقات مع الدول الفرانكوفونية.



وعبر الفنان سمير صبرى عن امتنانه بالحفاوة الكبيرة التى استقبل بها اللواء محمد الشريف وفد المهرجان وقال إن مدينة الإسكندرية تستحق أن تحتضن أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية فى المنطقة العربية فهى المدينة الأولى فى العالم التى استقبلت أول عرض سينمائي بعد فرنسا وسوف نبذل قصاري جهدنا حتي يخرج المهرجان في اجمل صورة تليق بعروس البحر المتوسط.