قوى البرلمان تكشف موقف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية من قانون الأجور

قال عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تبذل اقصي جهودها في تطبيق قانون الحد الادني للاجور للقطاع الخاص مما يساهم في تخفيف اعباء المعيشة وتمكين المواطن من عيش حياة كريمة في ظل التطورات الاستثمارية التي تشهدها الدولة.





واضح "يحيى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مناقشة قانون الحد الأدنى للاجور فضلا عن الاهتمام بشئون العامل المصري، من اولوبات البرلمان باعتباره ركيزة اساسية من اساسيات النمو الاقتصادي، مطالبًا بوضع نص تشريعي يحدد اليات ومسؤلية القطاع الخاص البالغين عددهم حوالي 24 مليون عاملا.





واستكمل حديثه قائلا " العامل لازم ياخد حقه والدولة حريصة على اعطائه جميع حقوقه "، وان اللجنة ستقدم مقترحات حول كيفية تطبيق القانون بصورة فعالة تصب في مصلحة العمال كما أن الدولة في الوقت الحالي تشهد ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي كما ينعكس ذلك بشكل مباشر علي إنخفاض نسبة البطالة بمصر مما يساهم ذلك في تحقيق اداء اقتصادي متميز.





وأكد النائب، أن موقف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من تطبيق القانون لن يؤثر بالسلب علي مستقبل تلك المؤسسات فسوف يتم وضع كافة الاجراءات التي تضمن بقائها.



