الأطباء: جمعية عمومية طارئة 7 فبراير المقبل

أعلن الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الشباب، أن الأطباء الحاضرين لحفل تأبين جموعوا توقيعات لطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، على خلفية الحادث، والتي زادت عن 200 عضو.

وأوضح السيد، التوقيعات سيتم تجميعها لعقد عمومية طارئة، يوم 7 فبراير المقبل، داعيا كل طبيب يوقع على الدعوة، بأن يشارك بفعاليتها وأن يحضر معه 10 من أصدقائه.

ونعى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، شهيدات الطب "رانيا محرم، وسماح نبيل ونورا كمال، وقال: إن ماحدث هو فاجعة لنا جميعا وهو نتيجة سياسات تنتهجها ادارات الصحة منذ زمن في التعسف الادارى ضد الأطباء، وفى هذه الحادثة ظهر تعسفهم فى الأمر بالانتقال من المنيا للقاهرة ليلا فى جو غير آمن وعدم توفير مواصلات آمنة ..وتهديدهم وترويعهم بنقل او انتداب خارج الإدارة.

وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا ، تنفيذًا لـ قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.





واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي ، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين و نصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .





وخالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 المادة 375 مقررا من قانون العقوبات، وقيد بلاغ النيابة الإدارية الى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب الى الإحالة للتحقيق أو الندب الى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.



