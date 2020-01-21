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هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسباني وسلطة فجل أبيض

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:19 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسبانى وسلطة فجل
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

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طريقة عمل بيتزا الفول نجلاء الشرشابى

مقادير بيتزا الفول

2 كوب دقيق

 2 ملعقة كبيرة

 زيت

ملعقة صغيرة

خميرة فورية

رشة ملح رشة

 سكر ماء  للعجن

الوجه

فول مدمس

 زيت

عصير ليمون

 فلفل رومي

طماطم مفرومة

 كمون ناعم

ملح


طريقة عمل بيتزا الفول

* يضاف خليط الفول على الوجه ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقطع وتقدم

* يضاف الماء ويقلب حتى الحصول على عجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة بالنشابة وترش بالدقيق ثم توضع فى صينية

* يخلط الفول والزيت والفلفل الرومي والطماطم والكمون والملح وعصير الليمون.

 

طريقة عمل أومليت أسبانى للشيف شربيني

مقادير أومليت أسبانى

بيض

بصل

فلفل الوان

بطاطس

كزبرة خضراء

ملح فلفل اسود

طريقة عمل أومليت أسبانى

  - قطعي البطاطس مكعبات صغيرة ثم قطعي الفلفل الألوان مكعبات صغيرة

-  قطعي البصل مكعبات صغيرة ثم ضعي الخضروات المقطعة في طاسة بها زيت على النار

* افرمي كزبرة خضراء وأضيفيها ثم اخفقي البيض جيدا وأضيفي البيض والملح والفلفل

* انقلي البيض في طاجن فرن وادخليه فرنا ساخنا.

طريقة عمل سلطة فجل أبيض للشيف شربيني

مقادير سلطة فجل أبيض

فجل

بصل

فلفل الوان

هريسة شطة

كرنب

 بقدونس

طماطم شيري

زيت زيتون

خس

خل

خيار

ملح فلفل أسود


طريقة عمل سلطة فجل أبيض

* قطعي الخضروات شرائح ثم اخلطي زيت زيتون مع خل وملح وفلفل وهريسة الشطه واضيفيه للخضروات وقدميها.



هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسبانى وسلطة فجل أبيض هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسبانى وسلطة فجل أبيض
هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسبانى وسلطة فجل أبيض هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسبانى وسلطة فجل أبيض
هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسبانى وسلطة فجل أبيض هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسبانى وسلطة فجل أبيض
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