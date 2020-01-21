أهم الأخبار.. حادث سير لنجم الزمالك.. النيابة العامة: لا يوجد في مصر معتقل واحد.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2019، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:

الأمير ويليام يشيد بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية خلال لقاء الرئيس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مع الأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، وذلك بمقر قصر باكينجهام الملكي في لندن".

النيابة العامة: لا يوجد في مصر معتقل واحد

قال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إن النيابة العامة تحرص على التواجد في المحافل حول القضايا الحقوقية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا أنه من أحد أطر حماية حقوق الإنسان هو تثبيت أركان الدولة، مؤكدا أن كل التطورات والآليات لا تغني عن كيان الدولة الوطنية لحمايتها.

لقبوه بالساحر.. تكريم جراح مصري في يوم التوعية بأمراض العيوب الخلقية للأمعاء بأمريكا

كرمت "جمعية العيب الخلقي للأمعاء" بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء في مستشفى كليفلاند الأمريكية، تقديرا لخبراته وجهوده في التوصل لعلاج قاطع لمرض أحد العيوب الخلقية بالأمعاء وابتكاره لعملية جراحية لتصحيح كامل لعيب خلقي بالأمعاء يحمي المرضى من أعراض المرض ومضاعفاته، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم 15 يناير للعام الثاني باعتباره اليوم الرسمي للتوعية بأمراض العيوب الخلقية للأمعاء.

شيماء وإبراهيم.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها على فراش الزوجية بالمعصرة

لم يكن يتخيل أمير الذى يخرج صباحا ولا يعود إلا بعد انتهاء عمله ككبابجي، بـ منطقة معصرة حلوان إلى منزله، لتوفير حياة كريمة لأسرته الصغيرة وزوجته، بأن تأتي الضربة من أقرب الناس له وهى زوجته خط دفاعه الأول فى تلك الحياة القاسية، ليجدها بين أحضان عشيقها على فراشه.

الوافد الجديد يتألق.. كاظيم باليمو يقود سيراميكا كليوباترا لفوز ودي على البنك الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا وديا على فريق البنك الأهلي متصدر مجموعة الصعيد في درس الدرجة الثانية، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي.

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

تعرض مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى حادث سير اليوم عقب الانتهاء من تدريب الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعد انفصالها عن ملياردير عربي.. حقيقة عودة ريهانا إلى صديقها السابق كريس براون

قال مصدر مقرب من المغني الشهير كريس براون إنه يفكر في تجديد علاقته بالنجمة العالمية ريهانا والعودة إليها بعد مرور سنين على انفصالهما بشكل مأساوي بسبب تعديه عليها.

بإطلالة رقيقة.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة دينا الشربينى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.