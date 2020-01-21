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رياضة

بلدية المحلة يخسر من دمنهور بهدف في القسم الثاني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:39 م
رضا عبد العال مدرب
رضا عبد العال مدرب بلدية المحلة
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عبدالله هشام
سقط فريق بلدية المحلة أمام نظيره دمنهور بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب المكس،  ضم منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

جاء هدف دمنهور الوحيد عن طريق أحمد العوضي في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق دمنهور إلى النقطة 21، بينما تجمد رصيد بليدة المحلة عن النقطة 16.

وكان فريق بدلية المحلة الذي يقوده رضا عبدالعال سقط في التعادل السلبي أمام فاركو، في الجولة الماضية.

وجاءت باقي نتائج مجموعة بحري كالتالي:

دكرنس 1- 0 الحمام

المنصورة 1 - 0 الحمام

فاركو 1 - 0 بيلا

الرجاء 1 - 0 أبو قير للأسمدة 

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