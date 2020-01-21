أستاذ بالأزهر يقدم قراءة تحليلية في استراتيجية تعامل الإعلام الغربي مع الشأن المصري

كشف د.محمد سيد ورداني عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، أن ما شهده العالم العربي في الفترة الأخيرة من تطورات نوعية -داخليًا وخارجيًا- عقب الثورات التي اندلعت في عدد من الدول العربية، والتي ألقت بظلالها على الخريطة السياسية للمنطقة بأكملها سواء في تعامل الدول العربية مع بعضها، أم تعاملها مع غيرها من الدول، فإن هذه التطورات لم تكن بعيدة عن اهتمامات الغرب، والذي يولي أهمية خاصة بشئون المنطقة العربية، ولذلك فإن الأحداث المتلاحقة في المنطقة العربية ومنها مصر لم تكن محل اهتمام وسائل الإعلام المحلية فحسب، وإنما كان لها صدى كبيرًا في وسائل الإعلام الغربية التي تناولت هذه الأحداث بكل تفاصيلها.





وقال "ورداني" في كتابه الذي أصدره بعنوان: "مصر في عيون الإعلام الغربي" ويُقدم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١ لعام ٢٠٢٠، إن مصر دولة محورية لها قيمتها، ووزنها في المنطقة العربية، والشرق الأوسط، لذا كان من الطبيعي أن تولى وسائل الإعلام الغربية اهتمامًا بالغًا بشئونها، وما يدور بها من أحداث منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولذلك فإن الأحداث المتوالية على الصعيد المصري خلال السنوات الماضية –خاصة تلك الفترة التي تناولها الكاتب بالبحث والتحليل-، وضعت مصر في بوصلة الاهتمام السياسي على المستوى الدولي؛ نتيجة لأن الأوضاع في مصر تنعكس على غيرها من دول الجوار العربي، أو حتى الدول غير المجاورة.





ولفت الكاتب إلى أن أحداث مصر المتغيرة جعلتها في بؤرة الاهتمام الإعلامي الدولي وخاصةً الغربي منه، ليتحول هذا الاهتمام إلى تغطية إخبارية شبه يومية لما يدور في مصر من جانب الكثير من الوسائل المقروءة والمذاعة والمرئية في الغرب؛ وفي إطار هذا الاهتمام الإعلامي وجّه الإعلام الغربي أدواته الإعلامية نحو مصر وأحداثها السياسية التي برزت خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد عقب ما وقع بها من ثورات.





ولفت إلى أنه بناء على هذا الطرح فإن الكاتب يستعرض في هذا الكتاب من خلال قراءة تحليلية دقيقة في التغطية الخبرية للصحف الإلكترونية الغربية للأحداث السياسية المصرية، كيف عالجت تلك الصحف التطورات السياسية في مصر، لتقديم المعلومات المرتبطة بهذه الأحداث للرأي العام العالمي والغربي بل والعربي، خاصة ما يتعلق بتغطيات الصحف الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، ومدى وجود علاقة بين تناولها للأحداث السياسية في مصر وبين مواقف الدول التي تصدر منها تلك الصحف بالنسبة للوضع السياسي المصري.



