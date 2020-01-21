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مرأة

خلال أيام.. تخلصي من حب الشباب في 5 خطوات بسيطة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:42 م
خلال أيام .. تخلصي
خلال أيام .. تخلصي من حب الشباب في 5 خطوات بسيطة
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رضوى حسام

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة حب الشباب وما يتخلف ورائها من اثار وبقع على الوجه، هناك العديد من المنتجات ومستحضرات التجميل التي من شأنها علاج حب الشباب.

وأشار موقع " health line " لعدة نصائح يمكنها إبقاء بشرتك بعيدة عن كابوس حب الشباب، وتشمل :

  • الحصول على نوم إضافي
  • غسل أي  من العناصر التي تمس بشرتك
  • زيادة كمية المياه التي تشربها
  • اتباع نظام غذائي غني في الأغذية النباتية
  • استخدام دواء بقع حب الشباب كل ليلة حسب الحاجة

وأكدت بعض الأبحاث ان استخدام الثلج على البشرة يحمل العديد من الفوائد من ضمنها توهج البشرة وشد الجلد وتخفبف الالتهابات، كما انه له تأثير رائع في حماية البشرة من ظهور حب الشباب من جديد .

ويعتبر النظام  الغذائي له أثر كبير في ظهور حب الشباب على البشرة، فتعتبر الاطعمة المقلية والغية بالدهون من ابرز اعداء بشرتك وتأذيها على العديد من المستويات، كما أنها سبب رئيسي في ظهور حب الشباب.

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