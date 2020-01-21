نجم: قانون الجمارك الجديد في مراحله الأخيرة قبل إحالته للجلسة العامة بالبرلمان.. قريبا

أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قانون الجمارك الجديد في مراحل مناقشته الأخيرة باللجنة المختصة داخل البرلمان، موضحا أنه من المقرر إحالته للجلسة العامة في أقرب وقت، تمهيدا للتصديق عليه وإقراره.

أضاف " نجم" في تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يتضمن عدة مزايا للمستثمرين من بينها، سرعة الإفراج عن الرسائل الجمركية من الموانئ سواء الصادرة أو الواردة بخلاف عمليات احكام الرقابة علي المنافذ، بجانب امكانية تقسيط الضريبة الجمركية لتشجيع المصدرين والكيانات الانتاجية من التوسع في أعمالها من خلال تقسيط عمليات شراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي لا تتمتع بالإعفاء أو تقليص التعريفة الجمركية عليها؛ بحيث يتم سداد الضريبة كقسط شهري.

وأشار إلي أن التشريع الجديد يتميز بالتخليص الجمركي المسبق قبل وصول البضائع، للإسراع فى وقت خروجها من خلال صور المستندات بعد الاطلاع على الأصل قبل الإفراج عن البضائع ومطابقة ذلك بالرسائل الواردة.