حاكم دبي يعزي السعودية في وفاة الأمير بندر

أرسل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لوفاة الأمير بندر آل سعود .
وأعرب فيها حاكم دبي عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.
وقد رحل عن عالمنا اليوم فى المملكة العربية السعودية الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، حيث أحدث النبأ ضجة كبيرة بين الأوساط السعودية خاصة والعربية عموما، إذ يعد من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة في السعودية.
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وقد نعاه الديوان الملكي ومعظم الأمراء الذين تقدموا بعبارات التعازي في الراحل للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.