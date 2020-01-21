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وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:00 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين - سعيد العربي

وزير القوى العاملة:

= المركز يضم 6 ورش وورشتان تحت التجهيز

= التدريب من أجل التشغيل سوف يسهم فى تقليل نسبة البطالة

= الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية

= الوزارة تقوم بتوظيف جهودها وإمكاناتها لخلق فرص عمل بعد تقديم التدريب والدعم للشباب

 

وزيرة الهجرة:

= زيادة الوعي والتدريب تحمي شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية

= التعليم الجيد والتدريب على المهن الحرفية واليدوية من أسلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية

= من يمتلك الوعي والحرفة من الممكن أن يبدأ في بلده أو قريته الصغيرة بالمشروع الخاص به


تفقد وزيرا الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم ، والقوي العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء، ورش مركز تدريب مهني حوش عيسي التابع لمديرية القوى العاملة بالبحيرة، ذلك في إطار إطلاق، المحطة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". 

للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب حتي يتم التعامل مع الظاهرة من كافة الجوانب بحضور المحافظ اللواء هشام آمنة، ولوران دي بوك مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، والسيد الخطيب مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة ،واعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وأشار الوزير إلي أن المركز يضم 6 ورش للتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز الآلي ، والتبريد والتكييف ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، فضلا عن ورشتان تحت التجهيز ، الأولي للطاقة الشمسية ، والثانية معمل للغات.

بالإضافة إلي ورشة الحاسب الآلي التي قامت منظمة الهجرة الدولية بتجهيزها علي مستوى عال لتستقبل الشباب للتأهيل والتدريب والإعداد ليكون قادرا علي العمل بمصر والخارج للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية. 

وقال الوزير: "إن الوزارة تقوم من خلال مراكز بتوظيف جهودها وإمكاناتها لخلق فرص عمل بعد تقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات ، للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن". 

وتابع "سعفان": "أن التدريب من أجل التشغيل سوف يسهم فى تقليل نسبة البطالة التى وصلت إلى 7.8%  من إجمالى قـوة العمـل خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر" لعام 2019". 

وأعرب وزيرا الهجرة والقوى العاملة عن سعادتهم بوجود مثل هذا المركز الذي يحقق أحد أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، حيث إن التعليم الجيد والتدريب على المهن الحرفية واليدوية يعدان من أسلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية حيث أن زيادة الوعي والتدريب من الوسائل الهامة التي من الممكن أن تحمي شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية فمن يمتلك الوعي والحرفة من الممكن أن يبدأ في بلده أو قريته الصغيرة بالمشروع الخاص به. 

كما أكدا أن مبادرة "مراكب النجاة" ليس هدفها فقط الحديث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وإنما هدفها أيضًا هو إيجاد البديل لها والبديل سيكون عن طريق التدريب على المهن ودعم الشباب في إقامة مشروعهم الخاص بهم، ولذلك نتعاون في المبادرة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا منظمات المجتمع المدني لإيجاد هذه البدائل. 

وتهدف مبادرة "مراكب النجاة"، إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد.

ولذلك نستهدف التوعية بمخاطر الهجرة وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظة مع المسئولين بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.

وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
وزيرا القوى العاملة والهجرة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسي بالبحيرة.. سعفان: الورش تعمل على تجهيز المواطن للعمل بمصر والخارج للحد من الهجرة غير الشرعية
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