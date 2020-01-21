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محافظات

بعد تعهدها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.. سيدة الكارو تتسلم العربة بعد تدخل محافظ القليوبية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:20 م
.سيدة الكارو
.سيدة الكارو
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إبراهيم الهوارى

سلم حى شرق شبرا الخيمة عربة الكارو والتي تم ضبطها من صاحبتها أثناء إلقاء القمامة ومخلفات البناء في الشارع تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تم أخد التعهد القانوني عليها وإنذارها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.

فيما وجهت السيدة الشكر للمحافظ ورئيس الحي على استجابتهما لها والإفراج عن العربة، مشيرة أنها متزوجة ولديها 3 أطفال تعولهم.

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وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا إن الحي ينفذ قرار المحافظ بمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية مشيرا الى أن هذه العربات تلقي ردش المباني والقمامة على الرصيف في منتصف الشارع وأنه تم التنبيه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع العمومية التي يشملها القرار في ضوء تلقي الحي شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة في الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات

واشار بكر الى أنه تم ضبط العربة أثناء الحملة المكبرة في وجود سكرتير عام المحافظة وهي ليست العربة الوحيدة بل تم ضبط أكثر من 30 عربة والتنبيه عليهم بعدم معاودة المخالفة مضيفا أن العربية المذكورة من منطقة الزرايب في الخصوص أي خارج نطاق حي شرق ووجه المحافظ بتسليم العربة مع أخذ تعهد عليهم بعدم السير وإلقاء المخلفات مرة أخرى بالشوارع التى يشملها القرار.

كان رواد التواصل الاجتماعي بشبرا الخيمة قد تداولوا صورا لمسؤولي حي شرق شبرا الخيمة باستيقاف سيدة تقود عربة كارو ومصادرتها لقيامها بنبش وفرز القمامة بالشوارع وهو ما يضر بالبيئة ويزيد من مشكلة انتشار القمامة بالحي على حد قول المسؤولين عن الحملة.

 

بعد تعهدها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.. سيدة الكارو تتسلم العربة بعد تدخل محافظ القليوبية
بعد تعهدها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.. سيدة الكارو تتسلم العربة بعد تدخل محافظ القليوبية
بعد تعهدها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.. سيدة الكارو تتسلم العربة بعد تدخل محافظ القليوبية
بعد تعهدها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.. سيدة الكارو تتسلم العربة بعد تدخل محافظ القليوبية
بعد تعهدها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.. سيدة الكارو تتسلم العربة بعد تدخل محافظ القليوبية
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