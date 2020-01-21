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منوعات

لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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هدير علاء

استطاع أب من ولاية "نيوهامشير" الأمريكية أن يخنق ذئبًا بريًا حتى الموت بيديه، وذلك بعد أن شرع الذئب في مهاجمة طفله، الذي يبلغ من العمر عامين، وجره أرضًا.


وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الثلاثاء، الضوء على تفاصيل الحادث، موضحًا أن الأب "إيان أورايلي" كان متواجدًا برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة صباح الاثنين في بلدة "إيكستر" بـ"نيوهامشير" عندما فوجئ بهجوم الذئب على أحد أطفاله، وغرسه أسنانه في معطف الصبي.


وتمكن والدا الطفل من تخليصه من الذئب قبل أن يتعرض للأذى، وحاول "أورايلي" إبعاد الذئب بعد ذلك عن عائلته، لكن دون جدوى.


وأشار التقرير إلى أن الذئب هاجم الأب وأصابه في صدره وذراعه بعد أن حاول الأخير ركله لإبعاده عن زوجته وأطفاله.


ونظرًا لأن "أورايلي" كان قلقًا على أطفاله ويخشى أن يصابوا بأذى، فإنه لم يجد أمامه حل سوى التصدي للذئب بأي وسيلة، ومن ثم شرع في محاولة خنقه، حتى تمكن من قتله في نهاية المطاف.


وأفادت الصحيفة بأن ذلك الحادث وقع في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الشرطة تحذيرًا للسكان المحليين بشأن الذئاب وحثتهم على ضرورة الانتباه لها جيدًا.

لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه
لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه
لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه
لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه
لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه
لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه
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