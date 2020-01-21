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أخبار البلد

رمضان قرنى: مصر حققت نتائج مثمرة في 2019 بعلاقاتها مع دول إفريقيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقي

شاركت منظمة أفروأكت ممثلة في مستشارها العلمي الدكتور رمضان قرني الخبير في الشئون الأفريقية في ملتقى "أفريقيا التي نريدها" الذي نظمه مركز الهناجر الثقافي بمركز الهناجر للفنون مساء أمس الإثنين تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبحضور السفيرة مشيرة خطاب والنائب علاء عابد. 

وقد تناول الدكتور رمضان قرنى المستشار العلمى للمنظمة الافريقية "أفرو أكت" نجاحات السياسة الخارجية المصرية وتوجهاتها الإيجابية الفاعلة، بفضل دعم القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال إن انتماء مصر لافريقيا كان له أكبر الأثر أن شهد عام 2019 نتائج مثمرة وتطور العلاقات المصرية الأفريقية وقيادة مصر للاتحاد الأفريقي مشيرا الى العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة. 

وشدد اعلي ضرورة البناء علي ما تحقق من أجل مستقبل أفضل لكافة دول القارة الأفريقية  حتي نري أفريقيا التي نريدها القارة الشابة الواعدة المليئة بالفرص رغم التحديات التي تواجه كافة دول القارة.

وأكد المستشار العلمى للمنظمة الافريقية "أفرو أكت" ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود من المجتمع المدني والقطاع الخاص والتكامل مع دور الدول والحكومات الأفريقية ودور مصر الأفريقي المحوري من أجل محاربة الأمية و الفقر والإرهاب والأمراض المتوطنة وكفالة حقوق الإنسان  والعمل ضمن إطار خطة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.

وفي تعليقه علي تزامن الملتقى مع مؤتمر بريطانيا –أفريقيا للاستثمار الذي يحضره وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي وبحضور لفيف من زعماء الدول الأفريقية توقع أن يكون مؤتمر هذا العام ذو أهمية خاصة و أن يحقق تعاونا مثمرا خاصة بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ودخولها حيز التطبيق اعتبار من مطلع الشهر الجاري.

وقد حضر الملتقى العديد من أعضاء مجلس إدارة أفروأكت برئاسة الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة.

رمضان قرنى: مصر حققت نتائج مثمرة في 2019 بعلاقاتها مع دول إفريقيا
رمضان قرنى: مصر حققت نتائج مثمرة في 2019 بعلاقاتها مع دول إفريقيا
رمضان قرنى: مصر حققت نتائج مثمرة في 2019 بعلاقاتها مع دول إفريقيا
رمضان قرنى: مصر حققت نتائج مثمرة في 2019 بعلاقاتها مع دول إفريقيا
رمضان قرنى: مصر حققت نتائج مثمرة في 2019 بعلاقاتها مع دول إفريقيا
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