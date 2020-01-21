عزة مصطفى تشيد بما قامت به الجالية المصرية بـ لندن

أشادت الإعلامية عزة مصطفى بما قامت به الجالية المصرية فى لندن، وذلك بعد أن نظموا وقفة مؤيدة للرئيس السيسي وهتفوا تحيا مصر، وأكدت عزة مصطفى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على حسابه الشخصي بتويتر وعبر عن سعادته بما قامت به الخالية المصرية بـ لندن.





وعرضت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، خبر موقع صدى البلد المنشور تحت عنوان، "تحيا مصر" هتافات الجالية المصرية في وقفة مؤيدة للرئيس السيسي بلندن .





نظمت مجموعة من أعضاء الجالية المصرية في بريطانيا وقفة صباح اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء فى لندن، رافعوا خلالها الاعلام المصرية ورددوا "تحيا مصر" وكانوا حاملين صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أول أمس إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية.





وتعد قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، التي تنعقد على مدار 3 أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء، حدثا مهما خصوصا مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يدعم استثمارها في إفريقيا.





وشهدت القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثا خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.





وكان السيسي قد حضر الأحد أعمال مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء المنظمات الدولية في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للنزاع في ليبيا.



