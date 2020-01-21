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محافظات

محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:36 م
محافظ البحيرة ووزراء
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الإجتماعى
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جمالات الدمنهوري
واصل وزراء الهجرة والقوى العاملة زيارتهم التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " والتي بدأت بلقاء المرأة المصرية بمجمع دمنهور الثقافي وحضور تدريبات الشباب بمكتبة مصر العامة  

وتوجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة والسفيرة  نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة و لوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة التابعة للأمم المتحدة لزيارة مركز التدريب المهني بحوش عيسى وهو المركز الذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .

وتفقد المحافظ والوزراء ومدير مكتب منظمة الهجرة القاعات التدريبية والأجهزة المعدة لاستقبال الشباب، ومن المقرر أن يقدم المركز برامج تدريب لشباب البحيرة - بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن ظاهرة الهجرة الغير شرعية ، فضلًا عن توفير برامج ثقافية ورياضية.

كما  تفقدوا أقسام المركز ومنها قسم الخياطة وقسم التطريز الآلى وورشة الخياطة وكذا تفقد معمل الحاسب الآلى الجديد الذى يضم غرفة تحكم وقاعة مؤتمرات وعدد 25 جهاز حاسب آلى .

ويهدف المركز إلى تدريب الشباب على المهن المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل الامر الذى سيعمل على فتح آفاق جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية بالإضافة إلى دوره فى تدريب الشباب تحت 18 عام على الحرف والمهن المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل واكسابهم الخبرات التدريبية اللازمة التي تؤهلهم ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة .
     
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب
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