محافظ البحيرة ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة يتفقدون مراكز تدريب الشباب

واصل وزراء الهجرة والقوى العاملة زيارتهم التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " والتي بدأت بلقاء المرأة المصرية بمجمع دمنهور الثقافي وحضور تدريبات الشباب بمكتبة مصر العامة





وتوجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة و لوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة التابعة للأمم المتحدة لزيارة مركز التدريب المهني بحوش عيسى وهو المركز الذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .





وتفقد المحافظ والوزراء ومدير مكتب منظمة الهجرة القاعات التدريبية والأجهزة المعدة لاستقبال الشباب، ومن المقرر أن يقدم المركز برامج تدريب لشباب البحيرة - بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن ظاهرة الهجرة الغير شرعية ، فضلًا عن توفير برامج ثقافية ورياضية.





كما تفقدوا أقسام المركز ومنها قسم الخياطة وقسم التطريز الآلى وورشة الخياطة وكذا تفقد معمل الحاسب الآلى الجديد الذى يضم غرفة تحكم وقاعة مؤتمرات وعدد 25 جهاز حاسب آلى .



