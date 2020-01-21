الزناتى: أطفال البحر الأحمر بنقابة الصحفيين فى فعاليات أسبوع الدمج الثقافي

صرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين النشاط بأن النقابة قد استقبلت اليوم الثلاثاء أطفال محافظة البحر الأحمر "الغردقة، رأس غارب، سفاجا ، القصير وذلك فى إطار فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن للدمج، التى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بدمج أطفال المناطق الحدودية ثقافيا مع أطفال القاهرة.





وصرحت السيدة لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل ان المبادرة تأتى بهدف تأصيل القيم الإيجابية مثل قبول الآخر والاحتواء والاعتزاز بالوطن والفخر بتاريخه والعمل على خلق جيل مثقف واع

واشارت الى ان برنامج زيارة أطفال البحر الأحمر تضمنت الزيارات الميدانية للمتاحف والمواقع الأثرية وهى "الأهرامات، متحف الطفل للحضارة والإبداع، المتحف الإسلامى، قصر المانسترلى مقياس النيل، مجمع الأديان، و السيرك القومى، وتخلل ذلك ورش فنية تعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية وتعكس مبادئ المحبة والمؤاخاة، وأخرى ثقافية تتناول رموز وطنية فى مجالات الصحافة والإقتصاد والأدب ومدينة الفرما عاصمة للثقافة المصرية .

وتناول البرنامج ايضا زيارات لقصر الطفل بجاردن سيتي لتنفيذ ورش فنية وتعلم حرف بيئية وتصنيع الحلي، ووحدات إضاءة من الأسلاك وعمل كتاب، إلى جانب مشاهدة أفلام وثائقية، بالإضافة إلى ورشة مسرحية للتمثيل وفن الإخراج والإضاءة وتجربة جديدة للمسرح الأسود، بجانب تنفيذ ورشة كتابة أدبية لفن كتابة القصة تقدمها كاتبة الأطفال عفت بركات .





ويقام الحفل الختامي للأسبوع بمسرح القصر لتدشين نتاج الورش الفنية المنفذة خلال الأسبوع الثقافي وتسليم شهادات التقدير والجوائز للأطفال المشاركين والمشرفين.





جدير بالذكر أن هذا الأسبوع يمثل ختام المرحلة الثانية لمشروع الدمج الثقافى ويشمل ٨٠ طفل في المرحلة العمرية من ١٢ :١٥ سنة.