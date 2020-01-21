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مكرم محمد أحمد: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين به توازن ..فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:40 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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هاني حسين

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشكلة اتفاقيات التجارة بين أمريكا والصين قديمة، وكانت تصل الأزمة إلى مستويات مرتفعة وتهديدات متبادلة بين الجانبين.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "الحرب التجارية بين أمريكا والصين كانت تسبب قلق لكل من أمريكا والصين".

وتابع مكرم محمد أحمد "استطاعت أمريكا والصين  التوصل إلى اتفاقية متكافئة واكد ترامب أنه لم يتصور الحصول على مثل هذه الاتفاقية، والاتفاقية بين أمريكا والصين بها توازن".

وأكمل مكرم محمد أحمد "الصين كانت تفرض على أي دولة  تصدر منتجاتها إليها  التعرف على حقوق الملكية الفكرية للمنتجات  والتعرف على أسرار الصناعات".

ولفت مكرم محمد أحمد إلى أن "الصين  استوردت بـ 200 مليار دولار منتجات زراعية فقط من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامين".


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