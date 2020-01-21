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نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة مراكب النجاة لمحاربة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:33 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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عبد الخالق صلاح
قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة «مراكب النجاة» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليقدم يد العون لشباب الدولة المقبلين على الهجرة الغير شرعية المخيفة.

وأشارت نبيلة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المنصة»؛ المذاع على الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي «محمد البحيري»،  أنه يتم تدريب الشباب وإلحاقهم بوظائف أو تأهيلهم للسفر إلى الخارج ولكن بالطرق الشرعية، منوهة أن هناك العديد من الفرص البديلة لتوفير فرص عمل؛ والمبالغ التي توضع في ركوب مركب قد تؤدي إلى الهلاك لا السفر الي الخارج، يمكن أن يتم البدء بها الشاب مشروع صغير.

وأوضحت الوزيرة أن المحافظات المصدرة للهجرة الشرعية حوالي 11 محافظة ويتم التنسيق مع المحافظات وزارة التضامن لجمع لقاءات جماهرية مع الأهالي لتوعيتهم من الهجرة غير شرعية.

جدير بالذكر، أن وزارة الهجرة تتعاون في هذا الصدد مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير الشرعية، وكذلك توفير البدائل الآمنة والتدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وفتح مجال لاستعراض فرص العمل المتاحة.

وتستهدف وزارة الهجرة من خلال مبادرة مراكب النجاة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 11 محافظة حول الجمهورية، حيث شهدت محافظة الفيوم أواخر ديسمبر الماضي انطلاق المبادرة من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.
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