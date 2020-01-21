أشرف العشري: السلطات البريطانية تسلط الضوء على جماعة الإخوان الإرهابية في لندن

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هناك كشفا لجماعة الإخوان الإرهابية فى لندن، موضحًا أن السلطات البريطانية أصبحت تسلط الأضواء على تلك الجماعات.

وأضاف العشري خلال حواره ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن السلطات فى لندن أكتشفت كثير من الحقائق عن جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن، لندن هى المقر لـ التنظيم العالمى لجماعة الإخوان، وكشف عشري، أن لندن فى عهد رئيس الوزراء الحالى تغيرت، وتم حجم الجماعات الإرهابية وهناك انكماش لتلك الجماعة.

وأوضح أن جماعت الإخوان تتاجر بالدين كشعار لديها مصالح استراتيجية لجمع الأموال وتصدير الإرهاب للعالم وللمنطقة، مؤكدًا أن النموذج المصري خير دليل.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية أصبحت متواجدة فى تركيا وقطر، وأعضاء الجماعة الإرهابية أصبحوا يفضحون أنفسهم.