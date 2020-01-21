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محافظات

دعما للرياضة.. محافظ الدقهلية يحضر مباراة المنصورة والحمام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:25 م
الدكتور أيمن مختار،
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مباراة كرة القدم لفريق نادي المنصورة مع فريق نادى الحمام بمحافظة مطروح، كأول مباراة في مباريات الدور الثاني وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز "ب".

جاء ذلك في إطار اهتمام المحافظ ودعمه المستمر للرياضة والرياضيين بأنحاء المحافظة، ومساندته بصفة خاصة لنادى المنصورة باعتباره النادي الرائد لكافة الأندية الرياضية.
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وقد شارك المحافظ الفرحة مع جماهير النادي للفوز "1 / صفر" في هذه المباراة، مؤكدًا على دعمه المستمر للنادي ولكافة اندية الدقهلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد وعده مستقبل مصرنا الغالية. 

وأضاف "مختار" أن العمل الجاد والإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز، مشيرا لأهمية الحرص على الاستمرار في الفوز للوصول بالنادي بمحافظة الدقهلية بشكل عام بالمكانة اللائقة بها في مجال الرياضة وفى كافة مجالات الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها محافظ الدقهلية مبارياته مع الأندية ولأكد حرصه على حضور جميع المباريات دعما ومساندة النادي وفريقه.
دعما للرياضة.. محافظ الدقهلية يحضر مباراة المنصورة والحمام
دعما للرياضة.. محافظ الدقهلية يحضر مباراة المنصورة والحمام
دعما للرياضة.. محافظ الدقهلية يحضر مباراة المنصورة والحمام
دعما للرياضة.. محافظ الدقهلية يحضر مباراة المنصورة والحمام
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