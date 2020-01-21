صندوق مصر السيادي: مصر تعد سوقا واعدا للاستثمارات الأجنبية..فيديو

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن مصر تعتبر من البلاد الجاذبة للاستثمار مؤكدا أنها تعد سوقا واعدة للإستثمارات الأجنبية.

وأضاف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، خلال لقاء له بفضائية اكسترا نيوز على هامش اجتماعات قمة الإستثمار البريطانية الأفريقية ان الصندوق سيركز على رؤوس الأموال التي تدخل في المجالات المتخصصة فى البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، ستحقق استفادة كبيرة لمصر وللبنية التحتية.

وتابع أيمن سليمان أن صندوق استثمار "أكتيس"، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

واشار الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن الحكومة المصرية وقعت مذكرة التفاهم إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، في مجل البنية التحتية والصحة والتعليم.

وقال أيمن سليمان أن الإستثمار في مجال اتعليم عن طريق المدن الجديدة المتخصصة سواء للمستشفيات أو الأبنية التعليمية وتكون عن طريق مستثمر قطاع الخاص.