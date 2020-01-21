الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام المقاصة

أعلن الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .
وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة كالتالي :
حراسة المرمى: مهدي سليمان
الدفاع: عمر جابر، محمد حمدي ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور
خط الوسط: عبد الله السعيد، إبراهيم حسن ، محمد فاروق، محمود حمادة ، نبيل عماد دونجا
خط الهجوم: دودو الجباس .
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:
أحمد الشناوي، ولفريد كانون ، أحمد توفيق ، عبد الله بكري، إبراهيم عادل، رجب بكار ، جون أنطوي.