الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام المقاصة

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة كالتالي :

الدفاع: عمر جابر، محمد حمدي ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عبد الله السعيد، إبراهيم حسن ، محمد فاروق، محمود حمادة ، نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس .

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

أحمد الشناوي، ولفريد كانون ، أحمد توفيق ، عبد الله بكري، إبراهيم عادل، رجب بكار ، جون أنطوي.



