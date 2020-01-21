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رياضة

الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام المقاصة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:51 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسام الحارتي
أعلن الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة كالتالي :

حراسة المرمى: مهدي سليمان 


  الدفاع: عمر جابر، محمد حمدي ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: عبد الله السعيد، إبراهيم حسن ، محمد فاروق، محمود حمادة ، نبيل عماد دونجا 

خط الهجوم: دودو الجباس .

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

أحمد الشناوي، ولفريد كانون ، أحمد توفيق ، عبد الله بكري، إبراهيم عادل، رجب بكار ، جون أنطوي.


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