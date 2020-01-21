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مكرم محمد أحمد: ترامب غير الاتفاقيات التجارية مع كندا والمكسيك لصالح بلاده .. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:23 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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إبراهيم القادري

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حرمان الصين من حصولها على حقوق الملكية الفكرية لأي سلعة مصنعة أو غير مصنعة هذا شىء مهم كما أن وفاء امريكا بتقديم الاحتياجات المطلوبة للصين من مواد غذائية ومواد زراعية فهي تسد نقص كبير لدى الصين .

وأضاف"مكرم محمد أحمد " خلال لقائه في برنامج"حديث المساء"المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"، أن أمريكا والصين أصبح بينهم اتفاقية متكافئة وتحقق شروط متكافئة وتعطي لكل منهم ميزة ولكن اهم ميزه للولايات المتحدة أنها ليست مجبرة على تقديم صناعتها وسلعها  للدول الأخرى كما كانت مجبرة من قبل بسبب أن تقوم بالدخول الي السوق الصينى.

وأوضح"مكرم محمد أحمد " أن الاتفاقية التجارية الجديدة أجبرت الصين على دفع 200 مليار دولار لاستيراد منتجات زراعية أمريكية كما أن الرئيس ترامب استطاع تحسين العلاقات التجارية الأمريكية مع العالم.

وتابع : أنه كان هناك اتفاقية تجمع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قام الرئيس ترامب بتصحيح شروط هذه الاتفاقية لان  هذه الاتفاقية كانت تفرض ضرائب جمركية عالية على الألومنيوم والصلب تغيرت هذه الاتفاقية وأصبحت تحقق نوع من التوازن"بين الثلاث بلدان .

واستكمل"مكرم محمد أحمد " أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من الاتفاقيات المهمة في التجارة الأمريكية وتعتبر احد أعمدة التجارة الامريكية وبذلك استطاع ترامب تغييرها بما يعود على الولايات المتحدة بالنفع.

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