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رياضة

أسطورة فرنسا يداعب كأس العالم قبل انطلاق قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
وصل مارسيل ديساييه أسطورة فرنسا، إلى مقر حفل تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022، والمقامة بأحد فنادق القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيديو مارسيل ديساييه أثناء مداعبته لكأس العالم الموجود حاليًا في مصر.

وتم توزيع المستويات بناءً على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019.


المستوى الأول: السنغال- تونس- نيجيريا – الجزائر- المغرب- غانا- مصر- الكاميرون- مالي- الكونغو الديمقراطية.


المستوى الثاني: بوركينا فاسو- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- غينيا- أوغندا- الرأس الأخضر (كاب فيردي)- الجابون- بنين- زامبيا- الكونغو.


المستوى الثالث: مدغشقر- موريتانيا- ليبيا- موزمبيق- كينيا- أفريقيا الوسطى- زيمبابوي- النيجر- ناميبيا-غينيا بيساو.


المستوى الرابع: مالاوي- أنجولا- توجو- السودان- رواندا- تنزانيا- غينيا الاستوائية- إثيوبيا- ليبيريا- جيبوتي.


وضع مصر في قرعة التصفيات سيكون على رأس إحدى المجموعات العشرة طبقا للتصنيف، وهو بالطبع سيجنبها التصادم المبكر مع إحدى القوى العظمى في القارة السمراء والممثلة في السنغال والجزائر والمغرب وغانا وتونس.

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