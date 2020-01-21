مخرج «قادر 2020»: كنا نعمل 20 ساعة في اليوم

قال محمد يونس مخرج مناورة «قادر 2020» وافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، إنه قام بأكبر عمل فى حياته وهو قادر 2020، مؤكدًا أن إدارة الشئون المعنوية قامت بتوفير جميع طلباته لكى يظهر العرض بهذا الشكل.

وأضاف محمد يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه كان يعمل وفريقه لمدة 20 ساعة فى اليوم، وأكد أنهم كانوا ينامون فى مكان العمل.

وأشار المخرج محمد يونس، إلى أنهم كانوا فى ملحمة كبيرة، وانهم حصلوا على جميع العربيات الخاصة بالإذاعة الخارجية، لكى يحصل هذا العرض بهذا الشكل.

ولفت محمد يونس، إلى أن اخراج الأعمال العسكرية شاق جدًا واعتبروه ملحمة فنية لابراز المجهود المبذول من رجال الجيش.

وأوضح المخرج محمد يونس، أن التصوير كان به متفجرات، و أن الروح الجميلة بين فريق العمل ظهرت فى العروض.