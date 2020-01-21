روسيا تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع محطة الضبعة النووية

محطة الضبعة النووية في مصر . أعلنت هيئة الرقابة التقنية الروسية "روستيخ نادزور" تفاصيل جديدة في مشروعالنووية في





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت الهيئة إنها ستقدم لمصر الدعم والمساعدة لضمان أعلى معايير السلامة خلال تشييد محطة "الضبعة"، وتشغيلها واستخدامها.





فيما قالت مؤسسة "VO Safety" التابعة لهيئة الرقابة التقنية الروسية، إن الخبراء الروس سيقومون بدعم الشركاء المصريين في عملية إصدار تصاريح بناء محطة "الضبعة"، وترتيب وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك وفقا للعقد المبرم بينها والهيئة المصرية لتنظيم السلامة النووية والإشعاعية.





وأضافت أن خبراء المؤسسة الروسية سيعملون على تدريب موظفي الهيئة المصرية لخلق منظومة أمان متكاملة للمحطة.









وأشارت القناة إلى أن روسيا تواصل تشييد أول محطة كهروذرية في مصر، تتألف من أربعة مفاعلات بقوة 1200 ميجاواط للواحد، من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول عام 2026.



