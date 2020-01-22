البنك المركزي:11.91 مليار جنيه رصيد الكمبيالات المخصومة من البنوك في أكتوبر الماضي

انخفض حجم الكمبيالات المخصومة بالبنوك بالعملة المحلية بنهاية أكتوبر الماضي لـ11.91 مليار جنيه مقابل 11.96 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بتحسن قدره 50 مليون جنيه، ومقارنة بـ 11.5 مليار جنيه في أغسطس السابق بزيادة بلغت 407 مليون جنيه.

قال تقرير أصدره البنك المركزي المصري إن جملة أرصدة قطاع الصناعة بلغت 4.1 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 4 مليارات جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ3.604 مليار جنيه في أغسطس 2019.

ووصلت أرصدة قطاع التجارة لـ1.03 مليار جنيه مقابل 1.012 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 707 ملايين جنيه.

وبلغت أرصدة الكمبيالات لقطاع الخدمات نحو 437 مليون جنيه مقابل 501 مليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 542 مليون جنيه في أغسطس من نفس العام.