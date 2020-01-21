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فن

مهرجان Clermont-Ferrand يعلن لجنة تحكيمه الدولية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:01 م
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان كليرمونت فيران السينمائى للأفلام القصيرة عن لجنة التحكيم الدولية للدورة الـ42 والتى تقام فى الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير المقبل.

وتتكون لجنة تحكيم Clermont-Ferrand من صانع الأفلام السنغالى ALAIN GOMIS، المخرج والسيناريست البولندى MARTA PRUS، المصورة والمصممة YUKO SHIMIZU من اليابان - أمريكا، الكاتبة والمونتيرة OLIVIER SMOLDERS من بلجيكا، المنتج والمخرج KEN WARDROP من ايرلندا.

ويعرض ضمن المسابقة الدولية 80 فيلما من 58 دولة تم إختيارها من بين أكثر من 7000 فيلم، وبتمثيل مصرى وحيد من خلال فيلم "حنة ورد" المخرج مراد مصطفى، بمشاركة إنتاجية من Red Star و The Cell.

ويضم مهرجان كليرمونت فيراند أكثر من 160 ألف مشارك من الجمهور سنويا، بخلاف نحو 3500 من المحترفين والمتخصصين سنويًا.

ويؤهل المهرجان، الأفلام الفائزة، للترشح لجوائز الأوسكار، وجوائز الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتليفزيونية، وجوائز السينما الأوربية، وجائزة سيزار.

كما يتم تأهيل جميع الأفلام المقدمة للاختيار لسوق الأفلام القصيرة، والتي توفر "كتالوج رقمى" ويعرض الفيلم فى مكتبة عبر الإنترنت للموزعين والمحترفين فقط فى مجال صناعة السينما.
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