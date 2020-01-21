مهرجان Clermont-Ferrand يعلن لجنة تحكيمه الدولية

ويضم مهرجان كليرمونت فيراند أكثر من 160 ألف مشارك من الجمهور سنويا، بخلاف نحو 3500 من المحترفين والمتخصصين سنويًا.

ويؤهل المهرجان، الأفلام الفائزة، للترشح لجوائز الأوسكار، وجوائز الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتليفزيونية، وجوائز السينما الأوربية، وجائزة سيزار.

كما يتم تأهيل جميع الأفلام المقدمة للاختيار لسوق الأفلام القصيرة، والتي توفر "كتالوج رقمى" ويعرض الفيلم فى مكتبة عبر الإنترنت للموزعين والمحترفين فقط فى مجال صناعة السينما.