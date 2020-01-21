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رياضة

وائل جمعة يهاجم نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:20 م
وائل جمعه
وائل جمعه
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عمرو ابوبكر
شن وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، هجومًا على النظام الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وقال جمعة في تصريحات على فضائية بي ان سبورت، إن النظام الحالي لتأهل الفرق فاشل، لأنه سيظلم منتخبا اجتهد طوال التصفيات وخرج بسبب مباراة.

وأضاف:" أتمنى أن يعود الاتحاد الأفريقي لتطبيق نظام 2018 للتأهل لروسيا، والذي كان يختار متصدر كل مجموعة ليصعد بشكل مباشر إلى كأس العالم".

وأوضح، أن نظام التأهل في عام 2018 كان يمنح بطاقات التأهل للمنتخبات التي تستطيع تجميع أكبر عدد من النقاط.

وتُجرى اليوم، قرعة تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث تستضيف أحد الفنادق الكبيرة في القاهرة القرعة.

جدير بالذكر أن نظام تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر يقام كالتالي: 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل المتصدر من كل مجموعة، ثم يخوض المتصدرون الـ10 مواجهة إقصائية بنظام الذهاب والعودة، لتتأهل الـ5 فرق الفائزة إلى المونديال.

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