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أصل الحكاية

بعد المخاوف من الفيروس الغامض .. قصص أوبئة تجاوزتها مصر عبر التاريخ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:00 م
تعبيرية عن فيروس
تعبيرية عن فيروس كورونا
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مروة كمال

 بعد الإعلان عن إنتشار فيروس غامض من سلالة فيروس مرض "سارس" و يعرف بمتلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة، وانتقاله إلى مئات الأشخاص في الصين، حيث رصدت السلطات بالفعل 217 حالة إصابة على الأقل في وسط الصين، لكن الفيروس انتقل، على الأرجح، إلى مئات الأشخاص، أي إلى أكثر بكثير من العدد الرسمي، بالإضافة لوفيات بعض الحالات.

ومع بدء استعدادات مواجهة وزارة الصحة لاحتمال وصول الفيروس إلى مصر، تعرف على أبرز الأوبئة التي عانت منها مصر علي مدار العصور الماضية.

وباء الطاعون

وكان أخطر الأوبئة التي هاجمت مصر،عام 1347 م، مرض الطاعون، وتفشي بين أهالي القرى المصرية الزراعية، وتوفي نحو 200 ألف مصري، وأتى الطاعون والمجاعة بعد ذلك على الأخضر واليابس بين عامي 1347 م و1349م، وخلال عام 1348 كان يخرج من القاهرة كل يوم ما يزيد على 20 ألف جنازة وبلغ عدد من ماتوا بين شهرى شعبان ورمضان نحو 900 ألف، ولم يزرع من الأراضى الزراعية فى هذه السنة إلا القليل بسبب موت الفلاحين.

تعدد المرات 

وفي عام 1791، انتشر الطاعون في مصر، ثم طاعون عام 1792، وطاعون عام 1800 الذي حدث أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وفتك بمناطق الصعيد خاصة أسيوط، وخلال عام 1837 توفي ما يقارب 75 ألف شخص في القاهرة و125 ألفًا في بقية محافظات مصر.

 وباء الكوليرا

وما بين تلك الأوبئة، مرض الكوليرا الذي ظهر بين المصريين لعدة مرات متعاقبة، في كل مرة حصد الكثير من الأرواح، وتم أكتشافه عام 1883، عن طريق الطبيب روبرت كوخ، في مستشفى الإسكندرية الأميري، وفي نهاية أغسطس 1883، استُئصل الوباء، وأكدت التقارير حينها أن نتائجه بلغت 40 ألفًا وفاة

ولكن عاد مرة أخرى عام 1902، لوباء الكوليرا، وأدى ذلك لوفاة 35 ألفا، وايضا عام 1947 وراح ضحيتها 20 ألفا من المصريين.

فيروس سي

لم يكن هناك علاج يشفيه، واستمر في حصاد أرواح المصريين،  حتى أنه كان هناك 9 ملايين مريض بالفيروس بمصر، واحتلت البلاد المرتبة الأولى عالميًا من حيث معدلات الإصابة بفيروس "سى"، وأشار أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية (2011) إلى أن نسبة الإصابة تصل لنحو 22% ، كما أكد التقرير أن الفيروس يصيب نحو 165٫000 شخص في مصر سنويًا.

وباء أنفلونزا الطيور

فيما ظهرت أول حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في مصر فبراير 2006، وانتشر في عدد كبير من المحافظات، وبلغ إجمالى حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور بين البشر خلال عام 2014 في مصر 14 حالة، منها 6 حالات وفاة و8 حالات شفاء تام، ومنذ عام 2006 حتى  الآن، بلغ 203 حالات إيجابية، وتم شفاء 115 حالة من إنفلونزا الطيور منذ دخوله مصر.

ما هو الوباء

ويعرف الوباء، بإنه انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق معدلاتها المعتادة في المنطقة المعنية، مثل وباء الموت الأسود خلال العصور الوسطى، وفي العصر الحديث انتشار مرض سارس وإنفلونزا الطيور.

أشهر الأوبئة

وأشهر الأوبئة التي اجتاحت العالم، كان وباء الطاعون الذي اجتاح أوروبا في القرون الوسطى وأدى إلى مقتل ثلث سكانها، ووباء الأنفلوانزا الإسبانية عام 1918 التي أدت إلى مقتل 25 مليون من سكان العالم، ووباء السارس الذي انتشر عالميا و أودى بحياة 774 شخص في عام 2003.

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