قرطسة المشاهدين.. مذيع مكملين يفضح الإخوان: نعمل في قبضة مجموعة من المرتزقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مذيعا فى قناة "مكملين" يدعى طارق قاسم فضح كافة جرائم القنوات الإخوانية خلال فيديوهات بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لـ طارق قاسم، قال خلاله: "إننا نعمل في قبضة مجموعة من المرتزقة، وما يحدث بهذه القنوات قرطسة للمشاهدين وتجارة بالعاملين بالقنوات، وهناك حكومات ودول تمولنا وتدعمنا".





وتابع "الديهي" مخاطبًا طارق قاسم،: "أنت معهم قلبًا وقالبًا، ولا تختلف عنهم، لكنكم اختلفتم على الغنائم"، مشددًا على أن ما يحدث بين إعلامي الإخوان والعاملين بالقنوات الإخوانية يُثير الغثيان.