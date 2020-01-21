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خبير اقتصادي: لمصر دور كبير في تسليط الضوء علي إمكانيات القارة الإفريقية.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:44 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور شريف الخريبي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الاقتصادي، إن القارة الأفريقية لديها الكثير من الخيرات ومصادر طبيعية لم تستطيع فترة الاستعمار أن تمس إلا جزء بسيط منها.


وأضاف الدكتور شريف
الخريبي خلال حواره التليفزيونى في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة
"dmc" الفضائية، ان لمصر دور كبير
في تسليط الضوء علي إمكانيات القارة الإفريقية.


وتابع عضو المجلس
المصري للشئون الخارجية، أن المملكة المتحدة بتسعي إلى أن يكون لها موضع قدم
وتعاون تجاري مع القارة الإفريقية.



وأوضح الخبير
الاقتصادي، أن النظر إلى القارة الإفريقية أختلف تماما الأن عن السابق، مضيفا ان
الجميع كان ينظر الى افريقيا فى السابق الى أنها تحتاج مساعدات ومعونات.


وأشار إلى أن، على
مدار عام كان هناك العديد من القمات المقامة لبحث التعاون مع القارة الافريقية فى التنمية،
منها القمة الصينية الافريقية والقمة اليابانية الافريقية وغيرها.

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