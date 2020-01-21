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مرأة

بتضامن أشهر 5 مصممي أزياء.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة The Big 5.. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:20 م
مسابقة The Big 5
مسابقة The Big 5
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حياة عبد العزيز- آية التيجي- صلاح مهدي
انطلق المؤتمر الصحفي لمسابقة مصممي الازياء The Big 5، بحضور أقوى خمسة مصممي أزياء في مصر والوطن العربي، وذلك في احدى الاكاديميات الموجودة بمصر الجديدة.


حضر المؤتمر الصحفي لمسابقة the big 5 كل من مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين.


وتعد مسابقة "The big 5 " الأولي من نوعها فى مصر والوطن العربي. ويعد هذا التعاون الأول بين أربعة من اشهر الاسماء فى عالم الأزياء والموضة فى الوطن العربى.


وتستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتي إقامة الحفل النهائي فى منتصف شهر إبريل القادم فى احد اشهر فنادق القاهرة الكبري.


وإليكم صور من داخل المؤتمر..
بتضامن أشهر 5 مصممي أزياء.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة The Big 5.. صور
بتضامن أشهر 5 مصممي أزياء.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة The Big 5.. صور
بتضامن أشهر 5 مصممي أزياء.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة The Big 5.. صور
بتضامن أشهر 5 مصممي أزياء.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة The Big 5.. صور
بتضامن أشهر 5 مصممي أزياء.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة The Big 5.. صور
بتضامن أشهر 5 مصممي أزياء.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمسابقة The Big 5.. صور
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