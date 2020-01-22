فاتورة الكهرباء بـ 22 ألف جنيه.. اقتصادية البرلمان تطالب بزيادة الحد الأدني للأجور

قال حسن السيد عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، إن قانون رفع الحد الأدني للاجور بشأن القطاع الخاص الذي يتضمن رفع الحد الأدني إلي 2000 جنيها خطوة جيدة تساهم في تخفيف الاعباء المعيشية للفرد ؛ولكن مبلغ 2000 جنيها كحد أدني ليس كافيا ومجزيا كدخل ثابت في ظل تزايد احتياجات الأفراد.





وأوضح "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الظروف المعيشة لم تعد بسيطة وأصبحت صعبة بالنسبة لمحدودي الدخل وأنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما يتحمله المواطنون من مسؤوليات وأعباء، مطالبًا بضرورة زيادة الحد الأدني للأجور، مستطردا حديثه قائلا "سمعت في برنامج تيلفزيوني مداخلة هاتفية لمواطن بيشكي أنه بيدفع 22 ألف جنيه كهربا بس ".





وأضاف النائب، أن مصر تمتلك رجال أ عمال شرفاء يعملون علي تنمية الاقتصاد، وان قضايا القطاع الخاص بما فيها قضية رفع الحد للأجور لن تؤثر على إرتفاع معدلات التضخم وأن الأمر سيتم وفق معايير مدروسة لتحقق الغاية المنشودة وهي حصول المواطنين علي حقوقهم وذلك لضمان مستقبل أفضل.



