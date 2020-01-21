مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر يكشف عن حجم التعاون والاستثمارات بين مصر وبريطانيا.. فيديو

أكد جيفرى دونالدسون، مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر أن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، فرصة لتعظيم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة. مؤكدا أن بريطانيا من كبرى المستثمرين الأجانب الموجودين في مصر ونطمح لزيادة حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر خلال لقاء له على هامش فعاليات قمة الاستثمار لفضائية اكسترا نيوز ان هناك تعاونا كبيرا بين مصر وبريطانيا في مجال البترول والغاز. مشيرا إلى انه سيتم الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والبنية التحتية.

وتابع جيفرى دونالدسون أن بريطانيا تضطلع إلى اتفاق تجارة جديدة يتم توقيعه مع مصر مؤكدا أن الاتفاقيات الماضية كانت موقعة مع الإتحاد الأوروبي وبالتالي سيكون هناك بنود إضافية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار بين مصر وبريطانيا.

وأشار مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر الى أن بريطانيا تهتم بالتعليم ومجهود مصر الكبير لتطوير مجال التعليم والتطلع للتعاون مع مصر في هذا الملف وأيضا القطاع الصحي يجب أن يكون في أفضل مستوى.

وقال جيفرى دونالدسون إن هناك اتفاقية وفعتها مصر في خدمات النقل العام وسيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.