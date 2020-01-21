AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر يكشف عن حجم التعاون والاستثمارات بين مصر وبريطانيا.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن

أكد جيفرى دونالدسون، مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر أن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، فرصة لتعظيم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة. مؤكدا أن بريطانيا من كبرى المستثمرين الأجانب الموجودين في مصر ونطمح لزيادة حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر خلال لقاء له على هامش فعاليات قمة الاستثمار لفضائية اكسترا نيوز ان هناك تعاونا كبيرا بين مصر وبريطانيا في مجال البترول والغاز. مشيرا إلى انه سيتم الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والبنية التحتية.

وتابع جيفرى دونالدسون أن بريطانيا تضطلع إلى اتفاق تجارة جديدة يتم توقيعه مع مصر مؤكدا أن الاتفاقيات الماضية كانت موقعة مع الإتحاد الأوروبي وبالتالي سيكون هناك بنود إضافية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار بين مصر وبريطانيا.

وأشار مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر الى أن بريطانيا تهتم بالتعليم ومجهود مصر الكبير لتطوير مجال التعليم والتطلع للتعاون مع مصر في هذا الملف وأيضا القطاع الصحي يجب أن يكون في أفضل مستوى.

وقال جيفرى دونالدسون إن هناك اتفاقية وفعتها مصر في خدمات النقل العام وسيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير بريطانيا: سعداء بمشاركة مصر في منتدى أسوان للسلام.. ومبعوث قمة الاستثمار: المنتدى رائع

وزيرة التعاون الدولي: استمرار التنسيق الاقتصادي مع الحكومة البريطانية لتحقيق الأجندة الوطنية

متحدث البرلمان: مشاركة السيسي في قمة لندن حققت مكاسب متعددة

ترشيحاتنا

خاص.. عبد الناصر محمد: اللاعب المصري آخره 5 ملايين.. وثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الاحتراف

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

تخلى خطيبها عنها بسبب «السوشيال ميديا».. كريم صور زلابيا «زي المشاهير»: حاولنا نفرحها

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

خالد النبوى يتعرض لأزمة صحية.. تفاصيل

بفستان أسود .. سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد

كارمن سليمان سفيرة لـ بهية بعد زيارتها مع زوجها .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسباني وسلطة فجل أبيض