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منوعات

بالم هيلز للتعمير توقع عقد قرض بقيمة 505 ملايين جنيه لإعادة تمويل أحد القروض القائمة بالكامل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلنت شركة بالم هيلز للتطوير، عن إبرام اتفاقية تمويل لقرض متوسط الأجل،  ( بقيمة 505 ملايين جنيه مصري مع البنك الأهلي المتحد مصر )، وذلك ليحل قرض متوسط الأجل قائم مع البنك العربي الأفريقي الدولي.

ستقوم الشركة من خلال القرض بإعادة تمويل الرصيد المستحق للقرض القائم على مشروع بالم باركس، بالإضافة إلى تمويل التكلفة الاستثمارية المحدثة للمشروع وأعمال التطوير المتبقية لإتمام المشروع بالكامل. وقد حصلت الشركة على شروط تمويل مميزة من الأهلي المتحد، مقارنة بشروط التمويل الخاصة بالقرض القائم.

عقب يس منصور - رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية قائلا: "نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المتحد والتي تعد الثانية من نوعها وذلك من ضمن برنامجنا لتحسين الرافعة المالية للشركة. 

من خلال تلك الاتفاقيات، تعمل بالم هيلز على تعزيز وضعها المالي وتقليص التكاليف التمويلية عن طريق تحسين شروط الائتمان المصرفية بالاستفادة من مراحل نضج وارتفاع مؤشرات الأداء الذي حققته مشروعات الشركة. ونؤكد أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهنا الاستراتيجي نحو تحسين الرافعة المالية، وخفض تكاليف التمويل وتحسين التدفقات النقدية.
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