بالم هيلز للتعمير توقع عقد قرض بقيمة 505 ملايين جنيه لإعادة تمويل أحد القروض القائمة بالكامل

أعلنت شركة بالم هيلز للتطوير، عن إبرام اتفاقية تمويل لقرض متوسط الأجل، ( بقيمة 505 ملايين جنيه مصري مع البنك الأهلي المتحد مصر )، وذلك ليحل قرض متوسط الأجل قائم مع البنك العربي الأفريقي الدولي.





ستقوم الشركة من خلال القرض بإعادة تمويل الرصيد المستحق للقرض القائم على مشروع بالم باركس، بالإضافة إلى تمويل التكلفة الاستثمارية المحدثة للمشروع وأعمال التطوير المتبقية لإتمام المشروع بالكامل. وقد حصلت الشركة على شروط تمويل مميزة من الأهلي المتحد، مقارنة بشروط التمويل الخاصة بالقرض القائم.





عقب يس منصور - رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية قائلا: "نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المتحد والتي تعد الثانية من نوعها وذلك من ضمن برنامجنا لتحسين الرافعة المالية للشركة.



