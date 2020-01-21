وزعت كب كيك .. معلمة تستقبل الطلاب بطريقة جديدة أمام لجنة امتحان الفيزياء

نفذت اليوم معلمة بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة الوادي الجديد ، قبل بدء امتحان مادة فيزياء أولى ثانوي وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة، فكرتها المعتادة لاستقبال طالبات المدرسة قبل دقائق من الامتحان.





وأقدمت مروة فريد فخرى معلم أول فيزياء بمدرسة الخارجة الثانوية بنات ، على إستقبال طالبات الصف الأول الثانوى قبل دقائق من إمتحان مادة الفيزياء اليوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٠ م ، وذلك بالفترة المسائية





وحرصت المعلمة على توزيع ١٥٠ قطعة كب كيك مصحوبة برساله تحفيزية لتشجيع الطالبات على التركيز وعدم الرهبة عند دخول الإمتحان ، وذلك وسط فرحة وسعادة غامرة للطالبات معربات عن تقدريهن للمعلمة وفكرتها والتى لها عظيم الأثر فى نفوسهن للحد من الخوف من الإمتحان .





وقد أثنى صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، على تلك الفكرة المتميزة التى بالفعل كان لها مردودا نفسيا متميزا لطالبات المدرسة والدخول إلى لجان الإمتحانات بلا رهبة أو قلق وخلق جو نفسى مصحوب بالثقة.



