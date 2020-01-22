Samsung Galaxy Note10 في الأسواق بسعر 8600 جنيه.. تعرف على المواصفات

طرحت علامة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم أحدث هواتفها، وهو Galaxy Note10 Lite فى الهند مقابل سعر تنافسى يبلغ 547 دولار أمريكى، أي مايعادل 8600 جنيهًا مصريًا.





وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Galaxy Note10 Lite بنسختين هما، نسخة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت مقابل 547 دولار أمريكى، مايعادل 8600 جنيهًا مصريًا ، و نسخة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، 576 دولار أمريكى، مايعادل 9100 جنيهًا مصريًا .





يذكر أن Galaxy Note10 Lite يأتى هاتف بشاشة من نوع OLED، مع معالج من نوع Exynos 9810، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.



والهاتف مزود ببطارية عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، مع القلم الشهير بالـ Note، والمفاجأة فى الكاميرا الخلفية التى تأتى ثلاثية مشابهة لكاميرا آيفون 11 برو، ولكن مختلفة بعض الشىء فى تفاصيلها و على شكل مستطيل.



