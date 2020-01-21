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خبيرة شئون أوروبية: بريطانيا تحتاج لفتح أسواق جديدة في إفريقيا ..فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:45 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت سارة كيره
خبيرة الشؤون الأوروبية، إن أهمية القمة الإفريقية البريطانية ترجع إلى تزامنها مع خروج بريطانيا من
الاتحاد الاوروبي، وحاجة بريطانيا لفتح أسواق أكبر مليئة بالموارد.


وأضافت سارة كيره خلال
حوارها التليفزيونى في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، ان دول العالم أجمع أصبحت تنظر إلى إفريقيا بوصفها شريك لهم فى التنمية عكس ما كان فى السابق تماما.


وأشارت خبيرة  الشؤون الأوروبية، إلى أن إفريقيا لديها الكثير من
الموارد ولكن ينقصها وجود التكنولوجيا وفي تلك القمة المنعقدة بلندن سوف تكون هناك تكنولوجيا جديدة
بالقارة الافريقية قريبا.


وأوضحت سارة كيره،
أن هناك أكثر من 60% من تعداد إفريقيا شباب تحت سن الـ 25 عاما وهذه من أهم الموارد
التى يجب أستغلالها في تنمية القارة الإفريقية.


وأشارت إلى أن مصر
تعد من الدول الافريقية المتقدمة فى مجال التكنولوجيا ولكنها تحتاج إلى تطوير فى
بعض القطاعات فقط.

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