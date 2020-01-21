بني سويف تحذر من التعامل مع الأكاديميات غير القانونية العاملة في مجال التدريب على خدمات التمريض

حذرت محافظة بني سويف من التعامل مع الأكاديميات والمراكز العلمية غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني في مجال التدريب على الخدمات التمريضية، والتي تقوم بتخريج عناصر غير مؤهلة طبيا وفنيًا للعمل في مجال التمريض" تحت عدة مسميات" مساعد تمريض وجليس مسن" .





وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على مستوى الخدمة وصحة وسلامة المرضى ، فضلا عن الاشكاليات القانونية المترتبة عن عدم اعتراف النقابات المعنية بهؤلاء المتدربين وعدم قيدهم في النقابة.