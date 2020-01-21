بني سويف تحذر من التعامل مع الأكاديميات غير القانونية العاملة في مجال التدريب على خدمات التمريض

حذرت محافظة بني سويف من التعامل مع الأكاديميات والمراكز العلمية غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني في مجال التدريب على الخدمات التمريضية، والتي تقوم بتخريج عناصر غير مؤهلة طبيا وفنيًا للعمل في مجال التمريض" تحت عدة مسميات" مساعد تمريض وجليس مسن" .
وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على مستوى الخدمة وصحة وسلامة المرضى ، فضلا عن الاشكاليات القانونية المترتبة عن عدم اعتراف النقابات المعنية بهؤلاء المتدربين وعدم قيدهم في النقابة.
وأضافت المحافظة في بيان لها اليوم " إذ تهيب المحافظة بالشباب توخي الحذر والاستعلام عن مدى قانونية تلك الكيانات واستيفاؤها لتراخيص معتمدة (فنيا وإداريا) قبل التعامل معها ، فإنها تؤكد على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الأكاديميات المخالفة وغير المعتمدة من جهة الاختصاص الفنية ،وذلك وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية .
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وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف " في أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة بعد تشكيله ببني سويف" بحصر هذه الأكاديميات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلقها، مع مخاطبة وزارة القوى العاملة بأبعاد المشكلة على الخدمة الصحية ، خاصة وأن خريجي تلك الكيانات غير مؤهلين للعمل في مهنة تتعلق بصحة وسلامة المواطن ، وذلك لاتخاذ مايلزم بمنع إصدار ترخيص مزاولة للمهنة أو تحت أي مسمى أخر لخريجي هذا النوع من الأكاديميات المخالفة .